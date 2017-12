Financiamento de veículos deve crescer este ano Os bancos das montadoras devem financiar este ano um volume de R$ 8,5 bilhões, o que representará um crescimento de 18,1% sobre o total de recursos observado no ano passado, de R$ 7,2 bilhões. A previsão é do presidene da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), Fernando Mascarenhas. Ele lembrou que a participação das associadas da Anef nas vendas de veículos a prazo aumentou de 60% no final de 1999 para 76% em dezembro de 2000. Para 2001, ele estima uma participação de 80% do total das vendas.