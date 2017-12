Financiamento de veículos recua 15,6% em relação ao ano passado

Os financiamentos de veículos novos e usados em agosto caíram 7,1% ante julho e recuaram 15,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostram dados da Unidade de Financiamentos da Cetip divulgados nesta segunda-feira, 14. Com o resultado, o total de veículos financiados neste ano até agosto no Brasil é 11,6% menor do que o volume de financiamentos feitos em igual intervalo de 2014.

No oitavo mês de 2015, foram financiados 433.787 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas em todo o País. A maior parte foi de usados, com 243.695 unidades, 7,9% a menos do que em julho e 22% menor do que em agosto do ano passado. Já o total de veículos zero quilômetro financiados em agosto foi de 190.092 unidades, o equivalente a quedas de 6,5% na variação mensal e de 9,8% na comparação interanual.

De acordo com analistas da Cetip, a piora nos indicadores econômicos puxaram os números para baixo. "A piora nos indicadores de emprego e renda em 2015, aliada ao baixo nível de confiança dos consumidores e empresários, está impactando negativamente o mercado de financiamentos de veículos", avaliou o gerente de Relações Institucionais da Cetip, Marcus Lavorato, em nota à imprensa.

Modalidades. Opção mais utilizada entre as modalidades de financiamento, o total de veículos financiados por Crédito Direto ao Consumidor (CDC) caiu 7% em agosto ante julho e tombou 17,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já o consórcio, segunda modalidade mais usada, registrou quedas de 10,1% na variação mensal e de 6,6% no comparativo interanual. Na contramão, os financiamentos por leasing, terceira opção mais utilizada, cresceram 15,7% em agosto ante julho e 10,1% frente um ano atrás.