Financiamento de veículos novos cai 25,7% em maio, diz Cetip

SÃO PAULO - O número de veículos novos que foram comprados por meio de financiamento caiu 25,7% em maio deste ano ante igual mês do ano passado, para 145.498 unidades, informou nesta segunda-feira a Cetip, que compila dados das instituições financeiras que operam no País. O volume, no entanto, representa alta de 1,9% na comparação com abril.

No acumulado de janeiro a maio, o financiamento de veículos novos chega a 729.866 unidades, queda de 28,4% sobre o resultado alcançado em igual intervalo do ano passado. As contrações nos financiamentos acompanham o fraco ritmo na venda de carros no Brasil, uma vez que, historicamente, algo entre 50% e 60% das compras de veículos são financiadas.

A baixa demanda deve-se principalmente ao aumento do desemprego, que reduz a renda e a confiança do consumidor, e à restrição do crédito por parte das instituições financeiras, que estão mais rigorosas na aprovação de financiamentos para a aquisição de veículos. Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), apenas três em cada 10 pedidos de financiamentos têm sido aprovados pelas instituições financeiras.

Os financiamentos para veículos usados caem em ritmo mais lento. Em maio, foram 231.037 unidades financiadas, queda de 3,7% em comparação com igual mês do ano passado. A alta em relação em abril também foi mais intensa, de 4,2%. No acumulado de janeiro a abril, os financiamentos somaram 1.309.024 unidades, retração de 8,7% sobre o resultado de igual período do ano passado.