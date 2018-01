Financiamento de veículos recua 18% em maio, calcula Cetip

SÃO PAULO - O número de financiamentos de veículos novos e usados em maio caiu 0,5% ante abril e recuou 18,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostram dados da Unidade de Financiamentos da Cetip divulgados nesta terça-feira. Com o resultado, o total de veículos financiados neste ano até maio é 11,8% menor do que o volume de financiamentos feitos em igual intervalo de 2014. Até abril, a retração era de 10,2%.

No mês passado, foram financiados 435.755 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motocicletas em todo o País. A maior parte foi de usados, com 240.031 unidades, 0,6% a mais do que em abril, embora 7,85% a menos do que em maio de 2014. Já o total de veículos zero quilômetro financiados foi de 195.724 unidades, quantidade 1,78% menor do que em abril e 28,1% abaixo do financiado em maio do ano passado.

Opção mais utilizada entre as modalidades de financiamento, o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) caiu 1,8% em maio ante abril e 20,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já o consórcio, segunda modalidade mais usada, cresceu 6,7% na variação mensal, embora tenha recuado 3,9% frente um ano atrás. Terceira opção mais utilizada, o leasing diminuiu 12% em maio ante abril e 33,7% ante maio de 2014.