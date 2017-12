Financiamento de veículos cai 10,6% no primeiro semestre

O número de financiamentos de veículos novos e usados recuou 10,6% no primeiro semestre na comparação com igual período de 2014, mostram dados da Unidade de Financiamentos da Cetip. A queda é menor do que a retração acumulada em 2015 até maio, de 11,8%.

De janeiro a junho, foram financiados 2.712.050 veículos em todo País. Desse total, 444.387 foram financiados no sexto mês do ano, alta de 2% em relação a maio, porém queda de 3,8% na comparação com junho do ano passado, base de comparação considerada fraca em razão da Copa do Mundo.

No primeiro semestre, o total de veículos usados financiados superou o de novos. De janeiro a junho, foram financiados 1.495.601 usados, quase 280 mil unidades a mais do que o total de financiamentos de veículos zero quilômetro.

Nos seis primeiros meses deste ano, foram financiados 1.216.449 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motos novos, o equivalente a queda de 19,5% em relação a igual período de 2014. No segmento de usados, a queda na variação interanual foi menor, de 1,9%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Modalidades. Entre as modalidades de financiamento, o consórcio foi a única a apresentar crescimento, de 1,7%, no primeiro semestre em relação aos seis primeiros meses de 2014. O consórcio é a segunda ferramenta mais utilizada para financiar veículos.

Já o leasing, terceira opção mais usada, apresentou a maior queda. De janeiro a junho, o total de veículos financiados por essa modalidade recuou 25,2%. Opção mais utilizada, o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) caiu 12,2% no período.