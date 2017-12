Financiamento: decisão da CEF prejudica vendas No mês passado, com decisão da Caixa Econômica Federal (CEF) de suspender os financiamentos de até 100% do valor do imóvel para a compra da casa própria, as vendas tiveram baixa de 0,38% em comparação com maio. Segundo pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci), o financiamento de 100% é apontado pelos corretores de como a principal razão do crescimento acumulado de 32,62% nas vendas de imóveis prontos entre janeiro e junho. A pesquisa feita pelo Creci, em junho, com 464 imobiliárias de todas as regiões da Capital comprova a importância do financiamento integral para a expansão do mercado imobiliário. Os imóveis de até R$ 80 mil representaram 51,15% do total de negócios fechados em junho na Capital. Esse percentual aumenta para 63,74% quando se acrescentam os imóveis com valor médio entre R$ 81 mil e R$ 100 mil. Na Zona E, em se que agrupam os bairros mais afastados e com imóveis de menor valor de mercado, as habitações com valor até R$ 40 mil representaram em junho 45% das vendas. Em segundo lugar ficaram os imóveis da faixa entre R$ 41 mil e R$ 60 mil, com 23% do total Zona D é a mais beneficiada por financiamentos A região mais beneficiada pelos financiamentos nesse primeiro semestre é a Zona D, que concentra imóveis com padrões de valor pouco acima dos populares. As vendas com financiamento representaram entre 31,11% e 46,48% do total de imóveis vendidos ao longo dos primeiros seis meses de 2000 nessa zona de valor. Já na Zona A, onde estão os bairros mais valorizados de São Paulo, como Alto da Boa Vista e Jardim Paulista, o percentual de imóveis vendidos com financiamento cai significativamente em comparação com a Zona D. O percentual de vendas financiadas na Zona A variou de um mínimo de 3% em março a um máximo de 10,13% em junho.