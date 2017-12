Financiamento do Plano Collor será corrigido pelo IPC A corte especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu hoje que o IPC é o índice que deve corrigir os contratos de financiamentos habitacionais durante o Plano Collor. A tese favorável ao IPC recebeu 12 votos, contra sete a favor do BTNF. A decisão uniformiza a jurisprudência sobre o assunto, uma vez que já havia duas decisões - uma favorável ao IPC e a outra ao BTNF. Advocacia Geral da União classificou a decisão como uma vitória já que, se tivesse concluído pelo BTNF, a União e o sistema financeiro poderiam ter que arcar com um prejuízo de R$ 87,1 bilhões, de acordo com cálculos da Caixa Econômica Federal feitos em fevereiro. O julgamento de hoje partiu de ação de um mutuário contra o Bradesco que queria que o STJ reconhecesse o BTNF como índice de correção.