Financiamento do PPI contará com bancos privados, diz Meirelles

O governo está trabalhando para que o programa de financiamento de investimentos seja atrativo para os investidores e que conte, dessa forma, com o financiamento dos bancos privados. "A taxa de retorno será determinada pelo mercado, o retorno será determinado na disputa e o concessionário buscará financiamento no mercado", declarou o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em discurso no Congresso Internacional de Mercados Financeiros e de Capitais, organizado pela B3, em Campos do Jordão.

Meirelles citou que o PPI é um programa muito sólido, com a participação de vários ministérios. "A formatação dos projetos do PPI é a parte mais demorada, depois vai ser rápido", afirmou.

O ministro disse que as reformas microeconômicas criarão ambiente favorável aos negócios. Entre tais medidas, o ministro lembrou que o texto final da Medida Provisória que regulamentará os distratos já está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). "A questão do distrato precisa ser resolvida para as empresas voltarem a trabalhar", disse Meirelles.