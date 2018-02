Financiamento em dólares à exportação cresceu 28%, diz BNDES O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Demian Fiocca, disse nesta sexta-feira que o financiamento à exportação pelo BNDES cresceu, em dólares, 28% em 2006, até os últimos dias de setembro, ante o mesmo período do ano passado. Em reais, esse crescimento foi de 12%. Segundo o economista, os números são preliminares porque ainda faltam contabilizar os números desta sexta. Mas ele acredita que essas variações serão confirmadas. Fiocca citou os valores durante seu pronunciamento na cerimônia do prêmio Análise-FIA de Comércio Exterior, na capital paulista, para contestar a opinião corrente entre analistas de que a pauta de exportações brasileiras está concentrada. "Esses números mostram que há falta de sintonia sobre o que acontece com o comércio exterior. Os números do BNDES mostram que esse não é o retrato que o BNDES tem do comércio exterior. O Brasil tem diversificado sua pauta exportadora", afirmou. O presidente do BNDES afirmou ainda que, neste terceiro trimestre, os desembolsos totais do banco cresceram 17% sobre o período julho-agosto-setembro do ano passado. No trimestre anterior, a alta havia sido de 9%, mas, no primeiro trimestre, houve queda de 20% nos desembolsos totais sobre o mesmo período do ano passado. "Com as variações do terceiro trimestre, ficou comprovado que o que aconteceu nos primeiros meses deste ano foi um ponto fora da curva e não uma tendência de queda de investimentos. O setor privado continua investindo fortemente, sobretudo a indústria e os setores de infra-estrutura e insumos básicos", disse o economista, ressaltando que a expectativa para o quarto trimestre é de incremento dos desembolsos, em relação ao mesmo período do ano passado. China Fiocca disse "sentir que logo teremos boas notícias sobre a questão cambial". Mas emendou, logo em seguida, que a novidade não virá da política monetária brasileira, mas da China. O economista está seguro de que em algum momento Pequim terá de valorizar sua moeda, o yuan, porque o mecanismo que sustenta a moeda no atual patamar é absolutamente artificial. Para ele, as empresas brasileiras que mais reclamam do câmbio, tanto para exportação quanto para importação, são aquelas expostas ao desafio mundial representado pela China. Trata-se, no entanto, de uma competitividade artificial, à base de compra forte de reservas, sobre a qual as economias e as instituições de todo o mundo estão "de olho". Ele lembrou que a competitividade da China sobre a brasileira não é absoluta, mas artificial, porque o Brasil tem melhores infra-estrutura, ambiente de negócios e melhores governabilidade e instituições que as chinesas. O presidente do BNDES argumentou, sobre a artificialidade do câmbio chinês, que há 15 anos a China tinha saldo anuais em conta corrente que variavam entre déficit de US$ 10 bilhões e superávit de US$ 15 bilhões. Em 2001, registrou superávit de US$ 17 bilhões e, em 2005, de US$ 160 bilhões. "Não há como dizer que o câmbio não é artificial, pois se fosse flutuante, o yuan teria se valorizado com tanta entrada de dólares. Em algum momento, a China terá de fazer uma correção cambial", finalizou. Matéria alterada às 17h44 para acréscimo de informações