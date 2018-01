Financiamento estudantil tem prazo prorrogado O período de inscrição no Financiamento Estudantil (FIES) da Caixa Econômica Federal foi prorrogado para a próxima sexta-feira, dia 30. O prazo foi estendido pelo Ministério da Educação para atender à grande quantidade de universitários que têm solicitado o financiamento. Até o final da semana passada mais de 143 mil pessoas haviam feito a inscrição pela Internet. Estão disponíveis 30 mil vagas para o primeiro semestre de 2001. No segundo semestre do ano, as inscrições serão abertas novamente para mais 20 mil vagas. Do total de inscritos, 64 mil universitários (45%) já concluíram a segunda etapa do processo, que é a validação da inscrição pela instituição de ensino superior. Essa etapa é fundamental para conseguir o crédito. Saiba mais sobre os critérios de seleção para o FIES nos links abaixo.