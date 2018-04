Financiamento habitacional pode ficar mais fácil O processo de concessão de financiamento habitacional deverá ficar mais ágil e barato até o fim do ano. Nesse período será implementado um convênio assinado entre a Caixa Econômica Federal e a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg) - entidade que representam os cerca de 20 mil cartórios do País - para emissão eletrônica de certidões negativas e toda documentação necessária. Segundo o presidente da Anoreg, Rogério Barcelar, num processo de concessão de financiamento habitacional o candidato a mutuário tem de esperar atualmente cerca de 60 dias para obter as certidões negativas e registrar a escritura do imóvel e o contrato. "Esse processo deverá demorar 15 dias agora", disse Barcelar. O dinheiro desembolsado para pagar as certidões e efetuar os registros - que hoje é, em média, de R$ 600 - deverá ser reduzido em, pelo menos, 30%, segundo os cálculos da Anoreg. Os maiores beneficiados inicialmente serão os candidatos a mutuários de baixa renda (até 12 salários mínimos) que podem obter financiamento habitacional com recursos do FGTS para compra de imóveis usados, um processo longo e burocrático. Em algumas cidades, como Brasília, Rio de Janeiro, Londrina e Maringá, já é possível contar com o serviço eletrônico no momento de obter o financiamento habitacional. Segundo Albuquerque, a Caixa ainda não definiu os valores das operações. Pelo menos uma delas deverá se beneficiar do convênio com os cartórios. A parceria permitirá que todo processo de análise dos contratos que serão usados como lastro para emissão dos títulos seja feito por meio eletrônico. Numa operação de securitização feita no ano passado, os técnicos da Caixa e da Companhia Brasileira de Securitização (Cibrasec) demoraram 18 meses para avaliar os 1,6 mil contratos envolvidos na operação.