Financiamento para setor elétrico pode chegar a R$ 10 bi O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, afirmou hoje que as linhas de financiamento voltadas especificamente para o setor elétrico poderão bater a casa entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões, caso a demanda neste segmento gere projetos viáveis. Lembrando que esse valor ficou em R$ 6 bilhões em 2004, ele destacou que o financiamento no setor elétrico tem sido visto como prioridade para assegurar o crescimento da economia brasileira. Apesar de ter concentrado suas declarações na área de energia, Mantega voltou a destacar uma abundância de recursos para o financiamento do setor industrial este ano. "Do ponto de vista dos recursos do BNDES, praticamente não há limites, tanto para o setor industrial, quanto às áreas prioritárias que o governo definiu como, por exemplo, bens de capital, máquinas e equipamentos." O presidente do BNDES lembrou que o banco possui R$ 21 bilhões para a área de infra-estrutura e classificou o setor elétrico como detentor de uma posição privilegiada nestes financiamentos. "Nós sabemos que não haverá crescimento sem energia elétrica", disse. "Se faltar energia, a economia falha." Mantega disse ainda que o BNDES está se preparando para atender a demanda da ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, e criar uma linha de crédito específica para a área energética, com vistas a criar as bases para o novo leilão que ocorrerá neste segmento. Ele destacou que o banco ainda não possui uma previsão de amplitude desta linha. O presidente do BNDES participou hoje de um seminário promovido pela Associação Brasileira de Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib) para discutir formas de financiamento para a expansão do setor elétrico.