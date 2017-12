Financiamento para Vale e CSN amanhã O presidente da Previ, Luiz Tartínio, confirmou que o fundo de pensão está pronto para liberar o financiamento para o descruzamento acionário entre a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), amanhã, conforme prevê o memorando de entendimentos. A Previ vai conceder um financiamento de US$ 75 milhões para concluir a troca de ativos com o empresário Benjamin Steinbruch. Concluído o processo, a Previ e o Bradesco ficarão com a Companhia Vale do Rio Doce e as empresas de Steinbruch com a CSN. Tartínio acrescentou que a Previ não pretende vender, por enquanto, sua participação na Vale, mas pode estudar o assunto no futuro, se for oferecido um bom preço