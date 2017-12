Financiamento: prazo longo, preço alto Entrar em um financiamento de longo prazo, à primeira vista, parece um bom negócio. Quanto maior o prazo do financiamento, menor o valor unitário das prestação. No entanto, quanto maior o número de parcelas, maior será o preço final do produto adquirido, pois o consumidor pagará a parcela dos juros por mais tempo. Além disso, segundo Miguel José Ribeiro, vice presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), para compras em até 6 vezes, as lojas geralmente praticam taxas de juros de 3% ao mês. Para compras em doze vezes ou mais, esse porcentual sobe para 6,9% ao mês. Para mostrar a influência do número de parcelas no preço final do produto, a Anefac montou dois exemplos, utilizando uma geladeira de R$ 800 à vista. No primeiro, foi considerada a mesma taxa de juros, de 6,9% ao mês, para financiamentos em 3, 6, 12 e 24 parcelas. No segundo exemplo, para a mesma geladeira, foram usadas taxas diferenciadas para um financiamento em 6 vezes ( 3% ao mês) e outro em 12 vezes (6,9% ao mês). Forma de pagamento Mensalidade Preço final Juros: À vista R$ 800,00 3 prestações (taxa de juros de 6,9% ao mês) R$ 304,28 R$ 912, 84 R$ 112, 84 6 prestações (taxa de juros de 6,9% ao mês): R$ 167,32 R$ 1.003,92 R$ 203, 92 12 prestações (taxa de juros de 6,9% ao mês): R$ 100, 19 $ 1.202,28 R$ 402,28 24 prestações (taxa de juros de 6,9% ao mês): R$ 69,14 R$ 1.659,36 R$ 859,36 Forma de pagamento Mensalidade Preço final Juros À vista R$ 800,00 6 parcelas (taxa 3% ao mês) 147,68 R$ 886,08 R$ 86,08 12 parcelas (taxa 6,9% ao mês) R$ 100,19 R$ 1.202,28 R$ 502,28 A análise dos exemplos mostra que, mesmo que a taxa de juros seja igual, quanto maior o prazo, o preço final do produto será mais elevado. Por isso, o consumidor deve preferir comprar no menor prazo, sempre que possível. De acordo com Henrique Pereira Gomes, presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito Financiamento e Investimento (Acrefi), antes de entrar em qualquer financiamento, o consumidor deve avaliar se realmente é necessário se endividar naquele momento. "É preciso ser seletivo e ponderar se o benefício trazido pelo produto irá compensar o alto custo do financiamento", recomenda. Além disso, é importante lembrar que, no longo prazo, existem mais riscos de desemprego, doença ou outros problemas financeiros que podem impossibilitar a quitação da dívida