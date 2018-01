Financiamento soma R$ 868 milhões em maio O volume de operações contratadas pelos agentes que integram o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiu R$ 868 milhões em maio de 2006, o que eleva para R$ 3,26 bilhões o total de contratações dos primeiros cinco meses do ano, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Segundo a entidade, o volume de operações registrado em maio é três vezes maior do que as realizadas no mesmo mês de 2005 e representa crescimento de 94,64% no volume dos primeiros cinco meses de 2006 em relação ao mesmo período de 2005. A Abecip destaca ainda que também foi verificado aumento em relação ao número de unidades financiadas, com crescimento de 192% em maio de 2006, comparado a maio de 2005 e de 92% entre janeiro e maio de 2006, comparativamente aos primeiros cinco meses do ano anterior. Considerando o período de 12 meses, contados entre junho de 2005 e maio de 2006, o volume de recursos alocados ao mercado superou R$ 6,37 bilhões, que viabilizaram a construção e aquisição de mais de 80 mil unidades.