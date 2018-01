Financiamentos à exportação triplicam

Depois de tantos abusos cometidos pelo governo Dilma Rousseff com o crédito subsidiado, críticas podem ser feitas à nova linha do BNDES. Neste caso, porém, há fatores importantes a considerar. As vendas externas de produtos manufaturados estão estagnadas e uma das razões para isso é a escassez de crédito. Muitas indústrias desse segmento se queixam de que têm mercado potencial para seus produtos, mas não dispõem de recursos para adquirir insumos.

A expansão do crédito pré-embarque pode ajudar a sanar essa deficiência, sendo oportuno lembrar que o mercado de câmbio se tem mostrado muito volátil, exigindo intervenções seguidas do Banco Central para sustentar as cotações em torno de R$ 3,50, de forma a evitar queda na receita dos exportadores.

Contudo, apesar das incertezas, o ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, disse acreditar que as linhas do BNDES para a exportação serão efetivamente demandadas, o que pode contribuir para a reativação de alguns setores industriais.

No mesmo pacote, o governo determinou um acréscimo de R$ 300 milhões ao Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), que passará a contar com um orçamento total de R$ 4,04 bilhões. O setor agrícola vai bem, constituindo uma exceção na fase crítica que atravessa a economia. O aumento das dotações para investimento no campo pode contribuir para elevar os índices de produtividade.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Isso pode ter impacto também sobre a produção da indústria automotiva. Segundo informa a Anfavea, as vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias vêm apresentando certa melhora nas últimas semanas, mas continuam fracas, razão pela qual a produção caiu de 15,4 mil unidades no primeiro trimestre de 2015 para 7,3 mil em igual período deste ano, um recuo de 52,2%.