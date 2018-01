Financiamentos de carro estão com juros menores Os juros cobrados nos financiamentos de veículos estão mais baixos desde a segunda quinzena do mês de agosto. Os bancos das montadoras estão trabalhando com taxas de juros menores do que as praticadas em julho e no começo do mês passado. Segundo pesquisa da Agência Estado, realizada no dia 31 de agosto, a taxa média de juros do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) em julho foi de 2,89%, contra uma taxa de 2,93% apurada em julho. O banco Fiat, que cobrava juros entre 2,44% e 2,81% ao mês nos financiamentos de veículos novos, cobra agora juros de 2,35% a 2,65% ao mês, variando de acordo com a porcentagem de entrada e número de prestações. No entanto, os consumidores contam com taxas promocionais a partir de 1,55% ao mês para a linha Palio. O Marea zero-quilômetro, com entrada mínima de 20%, está com juros a partir de 2,15%. O banco Ford também reduziu suas taxas. As taxas, que antes variavam de 2,78% a 3,28%, agora variam entre 2,39% e 3,09%. Um plano de 24 meses para carros novos com 50% de entrada, por exemplo, está com juros de 2,49%, ante uma taxa de 2,68% ao mês cobrada em julho. Para carros usados com entrada de 30% e em 24 parcelas, a taxa caiu de 3,18% para 2,99%, e nos planos de 25 a 36 meses, os juros caíram de 3,28% para 3,09% ao mês. Pelo banco Volkswagen, um plano de 25 a 36 meses com entrada de 25% cobra juros de 2,53%, ante uma taxa de 2,75%, tanto para carros novos quanto para semi-novos. Nos planos 12 a 24 parcelas com 20%, os juros cobrados são de 2,45%, contra uma taxa de 2,69% de julho. Os outros bancos que alteraram as taxas de juros do CDC foram o Safra, Nossa Caixa, Real, Unibanco e Brasdesco. Este último foi o único a elevar as taxas mínimas de juros cobradas nos financiamentos de veículos. O Banco GM não quis participar da pesquisa. Veja a pesquisa completa no link abaixo. Tabela comparativa entre os meses de julho e agosto Carros novos e semi-novos Os outros bancos que alteraram as taxas de juros do CDC foram o Safra, Nossa Caixa, Real, Unibanco e Brasdesco. Este último foi o único a elevar as taxas mínimas de juros cobradas nos financiamentos de veículos. O Banco GM não quis participar da pesquisa. Veja a pesquisa completa no link abaixo. Tabela comparativa entre os meses de julho e agosto. Carros novos e semi-novos parcelas agosto julho média (%) mínima (%) Máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,74 2,35 5,4 2,81 2,35 5,4 13 a 24 2,79 2,35 5,4 2,85 2,35 5,4 25 a 36 2,88 2,35 5,9 2,93 2,35 5,4 37 a 48 2,8 2,59 3,34 2,88 2,79 3,34 Carros usados parcelas agosto Julho média (%) mínima (%) Máxima (%) média (%) mínima (%) máxima (%) até 12 2,96 2,35 5,4 3,01 2,35 5,4 13 a 24 2,98 2,35 5,4 3,03 2,35 5,4 25 a 36 3,08 2,35 5,9 3,09 2,35 5,4 37 a 48 2,92 2,79 3,34 2,92 2,79 3,34