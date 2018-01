Financiamentos de imóveis na planta caem 50% O número de imóveis financiados na planta com recursos do FGTS no País foi 50% menor em 2002 do que no ano anterior, segundo dados do Sinduscon-RJ. No ano passado, segundo a entidade, apenas 14.619 imóveis foram financiados na planta no Brasil, ante 29.181 em 2001. No Rio foram financiados 628 imóveis desse tipo no ano passado, 54% menos do que os 1.531 do ano anterior. O valor deslocado para financiamentos na planta no País caiu de R$ 813,4 milhões em 2001 para R$ 459,4 milhões, com queda de 44%. O presidente do Sinduscon-RJ, Roberto Kauffmann, considerou "ridículo" o número total de unidades habitacionais na planta financiadas pelo conjunto do FGTS, caderneta de poupança e FAT tanto em 2001 (61.892) como em 2002 (40.774). A expectativa de Kauffmann é que a partir do segundo semestre deste ano o governo inicie uma nova política habitacional que reúna várias instituições, inclusive o Banco Mundial, para financiamento de imóveis na planta no País. Para ele, somente a partir daí o número de unidades construídas vai crescer o suficiente para aquecer os fornecedores e construtores do setor.