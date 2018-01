Financiamentos de veículos caem 18,1% no 3º trimestre, diz Cetip

SÃO PAULO - Os financiamentos de veículos no Brasil tiveram queda de 18,1% no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2014, revelam dados da Unidade de Financiamento da Cetip divulgados nesta quinta-feira. No acumulado do ano até setembro, a baixa foi de 13,2%, na comparação com igual período do ano passado.

No terceiro trimestre do ano, foram financiados 1.322.639 automóveis de passeio, comerciais leves, motos e pesados. A maior parte foi de usados, com 744.625 unidades, um recuo de 10,4% ante o mesmo período de 2014. Já as vendas a crédito de novos totalizaram 578.014 unidades, queda de 26,3% na mesma base de comparação.

A tendência de recuo menor dos financiamentos de veículos usados foi observada também no acumulado do ano. De janeiro a setembro, foram financiados 2.240.226 unidades usadas, volume 4,9% inferior ante igual período de 2014. As novas unidades somaram 1.794.463 até setembro, recuo de 21,8%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Modalidades. Opção mais utilizada entre as modalidades de financiamento, o total de veículos financiados por Crédito Direto ao Consumidor (CDC) caiu 20,0% no terceiro trimestre ante igual período de 2014 e cedeu 14,9% no acumulado do ano, na mesma comparação.

Já o consórcio, segunda modalidade mais usada, registrou quedas de 6,9% na comparação entre trimestres e 1,3% no acumulado do ano.

Os financiamentos por leasing, terceira opção mais utilizada, cederam 11,6% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano e 20,6% no acumulado do ano, em igual comparação.