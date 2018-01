Financiamentos de veículos novos caem 36% em janeiro

SÃO PAULO - Os financiamentos de veículos novos no Brasil somaram 143.056 unidades em janeiro deste ano, o que representa uma queda de 36% ante o volume de igual mês do ano passado. Os dados são da Unidade de Financiamento da Cetip, obtidos com exclusividade pelo Broadcast, serviço de informações em tempo real da Agência Estado. Na comparação com dezembro de 2015, o tombo foi de 27,9%.

Considerando os veículos usados, os financiamentos somaram 224.451 unidades, recuo de 18% ante um ano antes e baixa de 16% em relação ao último mês do ano passado. Juntos, novos e usados alcançaram 367.507 financiamentos, queda de 26,1% na comparação com janeiro de 2015 e declínio de 21,1% sobre o volume de dezembro.

Por segmento, os automóveis e comerciais leves novos atingiram o volume de 85.616 unidades financiadas, retração de 41,6% ante janeiro de 2015 e recuo de 32,2% sobre dezembro. Entre os veículos pesados (caminhões e ônibus), houve queda de 41,4% na comparação anual, para 4.663 unidades. Em relação a dezembro, a baixa foi de 13,4%.

Entre os usados, os automóveis e comerciais leves alcançaram 207.581 unidades financiadas em janeiro de 2016, queda de 18,1% em comparação com janeiro de 2015 e tombo de 15,7% sobre o nível de dezembro. Os pesados usados somaram 8.943 financiamentos, recuo de 15,2% ante um ano antes e baixa de 22,4% em comparação com o volume do último mês de 2015.