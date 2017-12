Financiamentos estimulam vendas de usados O avanço dos financiamentos é um dos principais fatores que explicam o aumento de 4,1% nas vendas de veículos usados em São Paulo na comparação entre os meses de janeiro de 2000 e 2001. A explicação é do presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado (Assovesp), George Chahade. Segundo ele, 71% das 66.534 unidades vendidas no mês passado foram financiadas. Chahade informou ainda que está ocorrendo um crescimento na demanda por veículos com preços até R$ 10 mil, o que implica falta de modelos no mercado em alguns casos. Os preços dos carros usados subiram 0,19% em janeiro. O Uno CS 93 foi o modelo mais valorizado no mês, com alta de 5,15%. Já a Quantum GLS 95 foi o carro usado mais desvalorizado, com queda de 3,38% no preço. O Gol CL 97 foi o modelo mais vendido no mês passado, com preço entre R$ 1,5 mil e R$ 12 mil. Apesar do aumento nas vendas de veículos usados em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2000, o total comercializado apresentou queda de 2,3% em relação a dezembro, quando foram vendidas 68.096 unidades.