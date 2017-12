Financiamentos habitacionais da CEF crescem A Caixa Econômica Federal (CEF) fechou o primeiro semestre deste ano com financiamentos da ordem de R$ 4,2 bilhões, destinados à habitação e pequenas empresas. Este número representa um crescimento de 147% em relação ao mesmo período do ano passado. Do total dos recursos financiados, R$ 3,08 bilhões foram direcionados para o crédito habitacional e o restante para o financiamento à pequena e microempresa. Com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o diretor de Transferência de Benefícios da Caixa, José Renato Correa de Lima, destacou a reversão da arrecadação líquida do FGTS, que foi negativa nos últimos três anos. No primeiro semestre deste ano, a arrecadação líquida do fundo foi positiva em R$ 525 milhões. Segundo o diretor, o resultado positivo deve-se à recuperação de dívidas, além do fato de o saque por demissão sem justa causa ter diminuído. Com relação ao financiamento habitacional, a Caixa destacou que o desconto concedido para as famílias com renda de até seis salários mínimos já beneficia 17.139 contratos de financiamentos habitacionais. Essas famílias receberam empréstimos no valor de R$ 103,6 milhões e ganharam descontos de R$ 24 milhões.