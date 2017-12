Financiamentos têm redução no Sacre Com a diminuição da correção da Taxa Referencial (TR) nos últimos meses, o saldo dos mutuários da Caixa que têm contratos de financiamentos assinados a partir de 1997, pelo Sistema de Amortização Crescente - Sacre, está caindo. Segundo o diretor de Desenvolvimento Urbano da Caixa, Aser Cortines, a redução do valor já beneficiou 400 mil famílias. Os contratos assinados em 13 de outubro de 1999 no valor de R$ 32 mil, por exemplo, apresentarão uma redução de 1,87% na prestação de novembro deste ano. Assim, o valor da mensalidade inicial de R$ 525,23 vai passar para R$ 515,43 no próximo dia 13. De acordo com a Caixa, a redução maior será verificada nos contratos assinados a partir de junho deste ano, quando a TR passou a patamares considerados muito baixos. O índice projetado da TR para todo o ano 2000 é de 2,5%, o menor indexador do mercado no período.