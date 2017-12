Finasa lança fundos para Petrobras A partir da próxima segunda-feira, dia 10/7, o Banco Finasa receberá reservas para quem quer investir em ações da Petrobras, que serão leiloadas em agosto. Os fundos que estarão disponíveis para reserva são: fundo Finasa Ações FGTS, para o qual os aplicadores poderão utilizar recursos do FGTS, e fundo Finasa Ações Petrobras, para quem desejar investir recursos próprios. Além disso, intermediará a compra de ações para os seus correntistas. Os interessados em adquirir ações da Petrobras ou participar de um Fundo Finasa deverão contatar uma das 208 Agências do Banco Leia mais sobre as opções de investimento em ações da Petrobras, incluindo o uso dos recursos do FGTS, nos links abaixo. Quadro Comparativo dos Fundos Finasa de Ações - Petrobras FINASA AÇÕES FGTS FINASA AÇÕES PETROBRAS Quem pode aplicar Pessoas físicas - correntistas ou não Pessoas físicas - correntistas ou não Vantagem para quem aplica Fundo compra ações Petrobras com 20% de desconto. Tributação: I.R. só incide sobre rendimento que superar o padrão FGTS (TR + 3%). Fundo compra ações Petrobras com 20% de desconto. Valor mínimo R$ 300,00 R$ 300,00 Valor máximo 50% do saldo do FGTS R$ 100.000,00 Composição ações da Petrobras, exclusivo para aplicações de recursos depositados no FGTS. ações da Petrobras, SEM utilizar recursos do FGTS Taxa de Administração 3,0% ao ano 3,0% ao ano Período de adesão De 10/07/00 a 31/07/00 * De 10/07/00 a 02/08/00 * Documento Cliente deverá apresentar, no ato da adesão, o original ou cópia do extrato do FGTS. - Conversão das cotas Aplicação: imediata Resgate: dia útil seguinte Crédito na conta FGTS: em 5 dias úteis Aplicação: imediata Resgate: dia útil seguinte Crédito conta FGTS: 4 dias úteis * o período de adesão poderá ser alterado, a critério do BNDES.