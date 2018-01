Finasa recomenda Usiminas, Cosipa e Iochipe A Finasa Corretora está recomendando a compra das ações de Usiminas, Cosipa e Iochpe-Maxion, para ganhos no curto prazo. Segundo o analista Rodrigo Campos, com o aumento da demanda, as montadoras deverão ceder um pouco com relação ao repasse do preço do aço para honrar seus contratos e vendas futuras, o que deverá impactar positivamente sobre as empresas produtoras de autopeças e gerar oportunidades de compra de papéis de empresas siderúrgicas. Na opinião de Campos, a Usiminas oferece uma valorização potencial de 18% no curto prazo, a Cosipa proporciona uma grande chance de ganhos, principalmente devido à queda de 9% nos últimos dois dias, e a Iochpe-Maxion fechou grandes contratos no setor e deverá ser beneficiada pelas exportações de seus produtos. O aquecimento do setor automobilístico e a perspectiva de forte demanda por veículos no segundo semestre exigiram medidas especiais das empresas do setor. O sindicato e as montadoras a elevaram a sua projeção para 1,7 milhão de veículos vendidos e a adotaram medidas para aumentar a produção, como jornada aos sábados e novas contratações.