Finnair compra 12 aviões da Embraer por US$ 306 milhões A companhia aérea Finnair anunciou hoje a compra de 12 aviões da Embraer, modelo 170, com capacidade de 76 passageiros. A empresa finlandesa, que anunciou a renovação de sua frota, disse que a encomenda também inclui as opções de compra de outras oito aeronaves da Embraer, que podem ser convertidas para os modelos 175 e 190. O valor das compras firmes é estimado em US$ 306 milhões, segundo nota oficial da Embraer. Se todas as opções de compra forem confirmadas, o negócio totalizará US$ 510 milhões. Os aviões da Embraer serão entregues entre setembro de 2005 e maio de 2007. Os aviões Embraer 170 vão substituir a frota de MD-80 e ATR-72 da companhia finlandesa, que serão tirados de operação. Segundo a Finnair, a mudança para um único modelo de aeronave vai lhe proporcionar cortes nos custos operacionais. O consumo de combustível será reduzido em cerca de 30% e as taxas de tráfego aéreo também serão diminuídas. Os aviões da Embraer serão usados em rotas domésticas e européias, nas rotas em que a demanda é melhor atendida por aeronaves menores do que a frota de Airbus 320 da companhia finlandesa. "Nós renovamos a metade de nossa frota em cinco anos", disse o presidente da Finnair, Keijo Suila. "Nosso ambiente operacional está mudando e os que obterão mais sucesso serão aqueles que reagem rapidamente diante novas situações e são os primeiros a tirar vantagem disso. Estamos continuando com a nossa estratégia através da aquisição da melhor aeronave possível para o nosso tráfego." O vice-presidente da Embraer, Frederico Fleury Curado, disse que é "uma honra e privilégio", se tornar cliente da Finnair. "A Finnair conta com uma reputaçào mundial de qualidade e sólido gerenciamento e é uma substancial marca de confiança para a Embraer ter sido selecionada por essa prestigiada companhia aérea", disse Curado.