Fiocca anuncia nova diretoria do BNDES O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, anunciou nesta quinta-feira a nova diretoria do Banco, já substituindo o diretor de crédito José Roberto Fiorêncio, convidado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, a integrar sua equipe em Brasília. Fiocca disse que Fiorêncio e Mantega ainda não se acertaram. Fiorêncio, que por anos foi superintendente financeiro do BNDES, não quis fazer qualquer declaração e não há informação sobre qual o cargo iria ocupar na Fazenda. O novo diretor para a área de crédito da instituição será Élvio Gaspar, antigo chefe de Gabinete de Mantega quando este presidia o BNDES. Gaspar ficou também responsável pela área social. Diretoria financeira A diretoria financeira e de mercado de capitais, que na gestão anterior era ocupada pelo atual secretário do Tesouro, Carlos Kawall, foi dividida em duas. A parte de estruturação de operações mais sofisticadas que as de crédito simples e mercado de capitais ficará com o novo diretor Eduardo Rath Fingerl, funcionário de carreira do BNDES e que já tinha sido diretor da instituição entre 1996 e 2000, então de indústria, comércio e serviços. A área ligada à captação de recursos para o BNDES e contabilidade, a financeira, ficará com o diretor Maurício Borges Lemos, que continua responsável pela área de operações indiretas e assumirá também a área administrativa. O vice-presidente será Armando Mariante, que já era diretor para as áreas industrial e de exportações e que acumulará essas funções. Superintendente de Insumos Básicos na administração anterior, Wagner Bittencourt passa a diretor dessa área e da de Infra-Estrutura, que antes cabia ao próprio Fiocca. Antonio Barros de Castro continua como diretor de Planejamento e Fábio Sotelino, que tinha assumido interinamente a direção financeira quando Kawall foi para o Tesouro, volta a ser superintendente de Mercado de Capitais.