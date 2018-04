Fiocca deve sair do BNDES, mas poderá continuar no governo O presidente do Luiz Inácio Lula da Silva já conversou, na manhã desta sexta-feira, 13, com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, que, segundo assessores da presidência, não deve mesmo continuar a frente a instituição. Segundo esses mesmos assessores, o Palácio do Planalto avalia a permanência de Fiocca no governo em outro cargo. Até o momento, não há nenhuma informação oficial sobre o encontro e sobre a decisão do presidente Lula em relação à presidência do BNDES. A expectativa é de que uma decisão do presidente sobre o assunto só deva ser anunciada na próxima semana, quando Lula retornar de sua viagem a Venezuela. A conversa entre Lula e Fiocca aconteceu no Palácio do Planalto e não teve a participação de nenhum ministro. A permanência de Fiocca no cargo vinha sendo defendida por vários setores do governo, inclusive pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na quinta-feira, 12, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, esteve no Planalto mas acabou não conseguindo conversar com Lula sobre o BNDES porque teve que viajar para São Paulo. O ministro já sugeriu ao presidente Lula o nome de Gustavo Murgel para presidir o BNDES. Murgel trabalhou no Banco Santander até julho do ano passado. Também está sendo cogitado para ocupar a presidência do BNDES o economista Luciano Coutinho, que foi secretário-geral do Ministério da Ciência e Tecnologia durante o governo Sarney.