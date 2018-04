Fiocca evita comentar troca na presidência do BNDES O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, evitou comentar nesta terça-feira, 17, as especulações em torno da sua saída da presidência da instituição. "Tenho mantido a discrição nesse assunto. Acho que é o mais adequado", disse Fiocca, pouco antes de iniciar a exposição na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Fiocca também não quis comentar a conversa que teve na semana passada com o presidente Lula e as declarações públicas do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, de que ele (Fiocca) já estaria fora do cargo. O presidente da CAE, senador Aloizio Mercadante (PT-SP), também tentou desvincular a audiência desta terça de uma campanha para que Fiocca permaneça na presidência do banco. Segundo ele, o convite foi formulado há 20 dias e a audiência estava prevista para a terça-feira da próxima semana. Nesta terça seria a vez do secretário do Tesouro Nacional, Tarcísio Godoy. Mas como ele está nos Estados Unidos acompanhando o ministro da Fazenda, Guido Mantega, as datas das audiências foram trocadas. Mercadante disse que a CAE tem convidado setores estratégicos do governo para fazer exposições,com o objetivo de melhorar o nível de decisão da comissão. Ele informou que além de Godoy, na próxima terça-feira, também já está pré-agendado, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para a semana seguinte.