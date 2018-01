Fiocca faz apresentação para investidores em Nova York O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), Demian Fiocca, participa de dois eventos para investidores nesta quarta-feira, em Nova York, Estados Unidos. Pela manhã, Fiocca fala sobre oportunidades de investimentos nas Parcerias Público-Privadas, em evento da Câmara de Comércio Brasil-EUA. No final da manhã, o presidente do BNDES transcorre sobre novas iniciativas de investimentos, no Centro de Estudos para o Hemisfério Ocidental Bildner, do Centro de Graduação CUNY. Segundo assessoria do Consulado-Geral do Brasil em Nova York, antes disso, Fiocca esteve em Washington, participando de reuniões no Banco Mundial, Eximbank, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Departamento do Tesouro.