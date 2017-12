Fipe admite possibilidade de IPC abaixo de 8% em 2003 A desaceleração do custo de vida na cidade de São Paulo medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na primeira quadrissemana de dezembro - período de 30 dias encerrado no último dia 7 - levou o coordenador-adjunto do índice, Juarez Rizzieri, a admitir a possibilidade da inflação do paulistano encerrar o ano abaixo de 8%. O IPC-Fipe na sua primeira parcial de dezembro fechou em 0,22%, com uma desaceleração de 0,30 ponto porcentual na comparação com o aumento de 0,52% na primeira prévia de novembro. Na comparação com o fechamento do mês passado, quando o índice foi de 0,27%, a redução no ritmo de alta foi de 0,05 ponto porcentual. Esta é, de acordo com Rizzieri, a sétima vez consecutiva que o custo de vida do paulistano apresenta desaceleração. Desde a segunda quadrissemana de outubro, quando o IPC subiu 0,78%, os preços no varejo vêm mostrando taxas menores de reajuste. Previsão para dezembro também recua Para dezembro, o coordenador-adjunto da Fipe também admite uma taxa abaixo da sua previsão anterior, que é de 0,20%. Segundo ele, a maior pressão, de 0,08 ponto porcentual para a contribuição da inflação na primeira quadrissemana de dezembro, veio da alta de 22,30% dos jogos lotéricos. "Sozinhas as loterias responderam por um terço da inflação da primeira parcial de dezembro", diz Rizzieri. Sem a influência das loterias, o IPC teria fechado na média dos últimos 30 dias em 0,14%. O economista da Fipe chama a atenção para o grupo Vestuário, que nesta primeira medição de preços em São Paulo subiu 0,60%, contra uma taxa de 0,09% no mesmo período de novembro e bastante superior ao índice de 0,17% no fechamento do mês passado. "Talvez este seja o grupo que possa impedir que a inflação de dezembro feche abaixo de 0,20%", diz Rizzieri.