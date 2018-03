Fipe: álcool sobe 11,72% em SP na 2ª prévia do IPC A queda de 0,93% do grupo Alimentação voltou a levar, na segunda quadrissemana de outubro, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para o menor nível (0,09%) desde a segunda quadrissemana de novembro de 2007 (0,05%) em São Paulo. No entanto, o preço médio do álcool voltou a impedir que a inflação paulistana atingisse uma variação ainda mais baixa. Segundo informou hoje a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o valor do combustível avançou 11,72% nos postos da capital paulista na segunda quadrissemana de outubro, ante uma elevação de 9,21% na primeira quadrissemana do mês.