Fipe altera previsão de inflação para maio A Fipe alterou sua projeção de inflação para maio de zero para 0,10%. De acordo com o coordenador da pesquisa do Índice de Preços ao Consumidor, Heron do Carmo, a revisão se deve ao comportamento dos grupos Vestuário e Alimentação, que não devem apresentar a queda prevista inicialmente (veja link abaixo). A projeção de inflação para junho é de 0,20% e, para o semestre, abaixo de 1%. No ano, a estimativa está mantida em um patamar inferior a 5%.