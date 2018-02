Fipe: aluguel e estacionamento sobem mais que inflação O valor médio do aluguel em São Paulo acumulou alta de 3,53% nos primeiros dez meses de 2009 e superou a variação média da inflação no município, que foi de 3,17%, segundo informação divulgada hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) por meio do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). No mesmo período, outro serviço cujo comportamento chamou a atenção do coordenador do indicador, Antonio Evaldo Comune, foi o de estacionamento, cuja alta acumulada foi ainda mais expressiva, de 10,5%.