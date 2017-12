Fipe anuncia início de queda no preços dos combustíveis Ainda não se trata de uma redução efetiva dos preços dos combustíveis, mas a boa notícia trazida nesta terça-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe) é de que tanto o álcool quanto a gasolina já diminuíram sua trajetória de alta no meio deste mês. Na ponta ao consumidor, a gasolina apresentava alta de 3,6% na terceira semana de março ante 4,8% na comparação da semana anterior. No caso do álcool, a diminuição do ritmo é ainda mais evidente, passando de 17,1% para 13,4% no último levantamento deste tipo - uma diferença de quase 4 pontos porcentuais. Mesmo assim, os dois combustíveis ainda fazem parte da lista das maiores elevações individuais da Fipe na terceira quadrissemana de março. Juntos, contribuíram com 0,13 pp da inflação de 0,24% divulgada nesta terça, ou seja, mais da metade. A gasolina subiu 2,80% (0,07 pp) e o álcool, 11,85% (0,06 pp).