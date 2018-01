Fipe apura deflação em maio O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou deflação de 0,06% na segunda quadrissemana de maio. Na pesquisa anterior, a inflação havia subido 0,03%. O item vestuário, que subiu 1,11%, é o maior vilão dos preços, que continuaram em alta por causa das coleções de outono-inverno. Na outra ponta, o item alimentação caiu 0,77%, compensou a alta das roupas e segurou a inflação. Esta foi quinta queda consecutiva dos alimentos. Os preços baixaram também nos grupos de habitação e transportes. Inflação sem Fôlego O presidente da Fipe, Juarez Rizzieri, traça um cenário de estabilidade e aposta numa inflação próxima de zero neste mês. Para o ano 2.000, a expectativa é que o IPC fique entre 5% e 5,5%. Segundo ele, não há nenhum fator que deva pressionar o IPC ao longo de maio. A alta do vestuário começa a perder fôlego e os alimentos devem seguir a trajetória de queda. O professor chama atenção do consumidor para os contratos de assistência médica, que subiram 0,87% e contribuíram para a alta do item Saúde (+0,46%). Petróleo não preocupa Juarez Rizzieri não vê motivos para a preocupação com o preço do petróleo. Ele está confiante que a demanda mundial caia nos próximos meses. Com a chegada no verão no hemisfério Norte, o consumo tende a diminuir, explica. Segundo Juarez, mesmo que o governo brasileiro autorize um novo aumento dos combustíveis no final do mês por conta do déficit na Parcela de Preço Específica (PPE ), o impacto na inflação não deve ser significativo. Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: habitação: -0,01%; alimentação: -0,77%; transportes: -0,04%; despesas pessoais: +0,20%; saúde: +0,46%; vestuário: +1,11%; educação: +0,19%; índice geral: -0,06%.