Fipe: cesta básica em SP subiu 13,12% em 2007 O preço médio da cesta básica subiu 13,12% em 2007 na cidade de São Paulo, de acordo com levantamento divulgado hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Em dezembro passado, o valor médio da cesta na capital paulista foi de R$ 221,32, ante R$ 195,66 no final de 2006. A variação foi bem superior à da inflação medida pelo IPC-Fipe no mesmo período, de 4,53%. Entre novembro e dezembro de 2007, a cesta variou 2,10%. A taxa do IPC-Fipe, por sua vez, foi de 0,82% no período. A pesquisa da cesta da Fipe verifica os preços de 51 itens. O conjunto observado é formado por 41 preços do grupo Alimentação, sete de Higiene Pessoal e três de Limpeza. A forte presença dos alimentos é a justificativa para a variação mais expressiva ante as taxas médias de inflação. Em dezembro, por exemplo, o grupo subiu 2,02%, a maior variação mensal desde dezembro de 2002, quando subiu 3,36%. Em 2007, o grupo acumulou alta de 12,73%, também a mais significativa desde 2002, quando avançou 18,42%.