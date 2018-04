Fipe cobra retirada da sobretaxa de energia O coordenador do Índice de Preços da Fipe, Heron do Carmo, cobrou hoje uma posição do governo para eliminar a sobretaxa das contas de energia elétrica dos consumidores que ultrapassaram a meta de consumo no decorrer do racionamento. Pelo fato de o governo já estar sinalizando para o fim do racionamento sem falar no fim da sobretaxa, Heron diz temer que ele lance mão de algum artifício para incorporar definitivamente a sobretaxa à tarifa de energia. "Falo isso com base na minha experiência de mais de 30 anos acompanhando índices de preços e resoluções do governo", diz o economista. No começo da tarde, o ministro de Minas e Energia, José Jorge, disse em Brasília que o racionamento poderá acabar no carnaval. "Por mim, o racionamento já deveria ter acabado há muito tempo. Só não foi extinto ainda porque a sobretaxa tem sido uma boa fonte de arrecadação para as empresas", afirmou o coordenador da Fipe. "É estranho como se fala tanto no fim do racionamento e nada sobre a retirada da sobretaxa". Segundo ele, se o governo anunciar o fim da cobrança da sobretaxa até abril, a inflação medida pelo IPC-Fipe receberá um alívio de 0,37 ponto porcentual no índice fechado de 4%, estimado para 2002. Heron diz ainda que só poderá retirar a sobretaxa da composição do índice quando o governo se manifestar oficialmente sobre o assunto.