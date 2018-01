Fipe: corte na Selic não terá efeitos na inflação O economista Heron do Carmo, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, disse que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa Selic de 16,75% para 16,25%, logo no início do ano, é para ser comemorada. O coordenador do IPC descartou qualquer possibilidade de a redução dos juros ter algum efeito inflacionário. Ele acredita que o crédito no País está saindo de uma situação de grande aperto para um quadro menos pressionado. Por isso mesmo, a demanda não deverá crescer o suficiente para provocar alta nos preços. Na avaliação dele, se mantidas as atuais condições, o IPC deve fechar o primeiro semestre em torno de 1%. A redução anterior, feita no final de 2000, somada à de ontem, indica que o País inicia 2001 com uma redução de 1,25 ponto porcentual. "O efeito dessas reduções sobre a dívida pública é muito importante", afirmou o economista. Heron destacou que os juros dos cartões de crédito e dos cheques especiais ainda estão muito altos e devem continuar a refrear o consumo. O coordenador acredita que ainda existe espaço para novos cortes da Selic. Segundo ele, se realmente os dados da indústria norte-americana continuarem a indicar uma desaceleração da produção, o banco central dos Estados Unidos - FED - poderá reduzir novamente seus juros, o que poderá levar o Brasil a fazer o mesmo.