Fipe defende queda dos juros já A queda da inflação até o momento já permitiria ao Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduzir os juros básicos da economia de 26,5% ao ano para 25,5% na reunião que começa amanhã e termina na quarta-feira, afirma o coordenador-adjunto do IPC-Fipe, Juarez Rizzieri. ?É hora de reduzir os juros?, disse à Agência Estado. Na opinião dele, há espaço para que a redução chegue até 3 pontos percentuais em junho. Segundo o economista, está havendo um excesso de cautela por parte do BC em relação à taxa básica, uma vez que a estabilidade dos preços já é um bom motivo para ?derrubar os juros?. ?Estamos verificando uma forte desaceleração da inflação e não há nenhum sinal no front que mostre uma mudança nessa tendência?, afirmou.