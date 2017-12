Fipe: deflação de 0,13% na 3ª prévia do mês A taxa de inflação na cidade de São Paulo encerrou a terceira quadrissemana de novembro com deflação de 0,13%. A informação foi dada há pouco à Agência Estado pelo coordenador da pesquisas de preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo. Na quadrissemana anterior, a inflação média, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), na cidade de São Paulo havia fechado em queda de 0,08%. O responsável pela queda da inflação na capital na terceira quadrissemana de novembro foi o grupo Alimentação, que fechou o período em deflação de 1,09%. Os demais grupos fecharam a quadrissemana com taxas positivas. Para o mês Heron do Carmo prevê inflação zero. Veja tabela abaixo com os itens que compõem o IPC da Fipe: Item Variação (%) Habitação +0,03 Alimentação -1,09 Transportes +0,28 Despesas pessoais +0,42 Saúde +0,03 Vestuário +0,19 Educação +0,13 Índice geral -0,13