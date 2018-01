Fipe diverge sobre inflação em 2003 A inflação de 2003 está provocando divergências dentro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O professor de economia da Universidade de São Paulo e coordenador da Fipe, Heron do Carmo, discordou hoje do colega, também professor da USP e pesquisador da Fundação, Juarez Rizzieri, de que a inflação no ano que vem fechará em dois dígitos, tendendo para 12%. "Se for mantido o que prevalece hoje, com o governo endurecendo na área dos salários, não repondo a inflação integral para os salários dos servidores públicos, a inflação em 2003 ficará bem abaixo da taxa que será registrada este ano", disse Heron. Para Rizzieri, a expectativa de uma inflação de dois dígitos no ano que vem está relacionada à euforia com o maior gasto público e privado no próximo ano. Já para Heron, "uma disparada da inflação no ano que vem se dará apenas por obra e graça do próximo governo". Ele aproveitou para ironizar o colega. "Professores e economistas falam em cima de bases teóricas. Apesar de ser economista e professor, eu falo com base na experiência de quem acompanha preços há mais de 20 anos", disse o coordenador da Fipe. Com relação ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o índice usado pelo governo para as metas de inflação, Heron acredita que se houver a volta da indexação a inflação até poderá superar os dois dígitos no ano que vem porque o IBGE usa no cálculo de seus indicadores a fórmula de Laspeyres (Etienne Laspeyres, economista alemão que viveu entre 1834 e 1923, especialista em estatística e pesquisa de preços), que superestima a medida de inflação. "Essa dispersão é tanto maior quanto for a dispersão do preço relativo, ou seja se tem algum produto subindo 10% e outro caindo 20%, a fórmula superestima a relação", disse Heron. Segundo ele, o que está pressionando a inflação nas últimas pesquisas de preços são os alimentos e os combustíveis. "A pressão dos combustíveis começa e termina e os preços dos alimentos são flexíveis. Com a mesma velocidade que os alimentos sobem, eles caem", diz Heron do Carmo. Ele ressalta que em dezembro a inflação da Fipe já deverá cair para algo entre 1% ou, no máximo, 1,28%, que foi a inflação de outubro. Janeiro ainda poderá ficar na faixa de 1%, mas a partir de fevereiro a tendência é de queda. Heron lembra que, como referência, o IPC-Fipe é importante porque São Paulo responde por mais de 30% do IPCA. De acordo com o economista, janeiro e fevereiro, segundo ele, ainda serão meses difíceis para as famílias de menor renda porque os preços subiram muito, os salários não terão reajustes suficientes para sobrepor a estes aumentos e as escolas começam a enviar as listas de materiais escolares. "Por isso, acho que nem será necessário aumento de juros no começo do próximo governo. Nos primeiros dois meses do ano chegam também os impostos e isso já faz com que as pessoas consumam menos", disse Heron. Para ele, passado este período, poderá haver até uma ressaca dos preços, que contarão também com a entrada da safra agrícola.