Fipe eleva previsão de fechamento do IPC para 0,60% em julho O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Paulo Picchetti, voltou a elevar hoje a previsão para o fechamento do índice para 0,60% em julho. Na semana passada, a estimativa havia sido reduzida deste patamar para 0,50%. De acordo com Picchetti, o resultado da 2a. quadrissemana de julho(0,82%), ficou praticamente estável, ante o levantamento anterior (0,83%), contribuindo assim para a mudança da expectativa. Para o final do ano, Picchetti manteve a previsão de 6,0%, porque, segundo ele, a inflação tem se comportado muito próxima do previsto de 2004. A expectativa inicial era de que o IPC chegasse a dezembro com uma variação de 5,5% a 6,0%. "Cada vez está mais claro que o IPC fechará em 6%", afirmou. A proximidade com a banda máxima deve-se a pequenas incertezas do início do ano, segundo o coordenador, como a definição do reajuste da telefonia fixa pelo IGP-DI.