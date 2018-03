Fipe eleva previsão do IPC de 7% para 9% em 2003 A taxa de inflação prevista para a cidade de São Paulo em 2003, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), foi ser elevada de 7% para 9%, informou o coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Heron do Carmo, à Agência Estado. Segundo ele, a revisão se deu em decorrência das altas taxas de inflação registradas nos dois primeiros meses do ano, que elevará também a média de inflação do primeiro trimestre, mesmo descontando a antecipação do reajuste de algumas tarifas públicas e preços administrados, como foi, por exemplo, o caso do ônibus na capital paulista. "Estou mudando também porque a minha previsão foi feita no final do ano passado com base no comportamento da inflação no decorrer de 2001. Na época, eu considerei uma taxa de câmbio de R$ 3,20 a R$ 3,30 e não previa a iminência de uma guerra que pudesse trazer grandes mudanças para o mercado de petróleo", explicou o professor de economia da USP. Também, de acordo com Heron, por causa das eleições no ano passado, os reajustes das tarifas foram seguros e aplicados no começo do ano, o que acabou distorcendo a inflação acumulada nos primeiros três meses de 2003.