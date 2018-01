Fipe eleva previsão para o IPC do mês de 0,80% para 0,90% A inflação média do paulistano poderá encerrar o mês de agosto mostrando uma alta de 0,90%, segundo previsão feita há pouco pelo coordenador do índice, Paulo Picchetti. Esta previsão é 0,10 ponto porcentual superior à taxa prevista no fechamento de julho. Esta revisão decorreu basicamente do preço do tomate, que, segundo a Fipe, já subiu 50% na ponta ao consumidor na última semana. O agravante, de acordo com Picchetti, é que este produto já registrou uma elevação de preço de 113,54% na ponta do produtor apenas na primeira quadrissemana do mês, conforme revelou o Índice de Preços Pagos ao Produtor Rural (IPR), do Instituto de Economia Agrícola (IEA). O coordenador da Fipe ressalta que, na série histórica do índice, o impacto do tomate na inflação dura, em média, quatro semanas. "Portanto, mesmo que o produtor rural não consiga repassar todo o aumento para o varejo, no final de agosto, o tomate deverá ter subido em média 62%, exercendo impacto de 0,11 ponto porcentual sobre o IPC´, diz o economista, justificando sua revisão de inflação para agosto. Na primeira quadrissemana de agosto, período de 30 dias terminado no último dia 7, a inflação média do paulistano fechou em 0,67% e as maiores pressões sobre o índice vieram das tarifas de energia elétrica (3,29%), contrato de assistência médica (4,40%), telefone fixo (1,88%), batata (14,90%) e açúcar (13,26%). Na outra ponta, as maiores quedas foram: cigarros (- 3,15%), arroz (-3,26%), feijão (-4,98%), alface (-10,87%) e óleo de soja (-4,12%).