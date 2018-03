Fipe eleva projeção de inflação de 0,60% para 0,70% em março O coordenador da Pesquisa de Preços ao Consumidor da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo), Heron do Carmo, revisou hoje a sua previsão de inflação para março de uma alta de 0,60% para 0,70%. Segundo Heron, essa revisão foi forçada pelo aumento dos remédios e produtos farmacêuticos, que subiram em média 2,74% contra uma variação de 1,03% na quadrissemana anterior. A alta dos remédios responde à liberação dos preços pelo governo de alguns medicamentos. Os destaques ficaram por conta dos antiinflamatórios, com reajuste de 3,90%, e antiinfecciosos, com alta de 2,74%. Também surpreendeu o coordenador da Fipe o aumento de 37,42% verificado no preço do tomate. "Meu pessoal voltou do campo afirmando ter visto tomate sendo vendido a R$ 5,00. Isso me levou a concluir que o grupo dos hortifrutigranjeiros deverá ainda continuar pressionando a inflação." Heron afirma que os produtos in natura têm elevado a sua velocidade de queda, mas continua num patamar muito alto. Nessa terceira pesquisa da Fipe no mês de março , os produtos in natura fecharam com uma alta de 5,47%, mostrando uma desaceleração de 1,63 ponto porcentual na comparação com o aumento de 71,0% na segunda quadrissemana, mas continua com elevação muito forte para este período. O economista não descarta, porém, a possibilidade de o IPC-Fipe de março fechar em 0,60%, porque alguns itens como o imposto predial (IPTU), por exemplo, com alta de 6,94%, ainda influenciaram bastante na inflação, mas são pressões que não deverão passar de março para abril. Tanto que Heron ainda mantém a sua previsão de inflação para o mês que vem de 0,50%. Sem o imposto predial, a inflação teria ficado estável na terceira quadrissemana. Alimentação desacelera Ainda com relação ao grupo Alimentação, o coordenador da Fipe destaca a desaceleração que vem se verificando desde o fechamento de fevereiro. Naquele mês a alta foi de 1,86% e já está em 1,17%. Os alimentos semi-elaborados vêm mostrando taxas negativas desde a primeira quadrissemana de fevereiro; fechou agora com deflação de 0,43%. Os alimentos industrializados, que no começo de fevereiro atingiram 2,04% de aumento, subiram 0,78%. Alimentação fora do domicílio ficou praticamente estável da segunda para a terceira quadrissemana, com uma alta de 0,39%. "A única resistência continua sendo os in natura, que têm caído muito lentamente", disse Heron, citando os legumes, que recuaram de 15,19% para 14,8%, frutas, de 4,28% para 4,17%; e tubérculos, de 4% para 3,73%. A grande novidade foram as verduras, que saíram de um reajuste de 11,20% para 0,42%. "Se os outros itens seguirem as verduras, a inflação poderá cair ainda mais", comentou.