Fipe eleva projeção de inflação de novembro para 0,5% A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) elevou a sua projeção de inflação para novembro em 0,20 ponto porcentual, de 0,30% para 0,50%, segundo informou nesta sexta-feira o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor, Paulo Picchetti. A revisão está associada ao aumento de 15% na tarifa de ônibus na cidade de São Paulo, de R$ 2,00 para R$ 2,30, e dos cigarros da Souza Cruz, que subiram em média 12%, exercendo um impacto de 0,08 ponto porcentual na taxa de inflação. Picchetti também mexeu na sua previsão para o IPC no ano, de 1,60% para 2,08%. Mas, neste caso, a nova taxa está condicionada ao aumento da passagem do metrô, que poderá ser oficializado até dezembro. "Estou considerando um aumento de 14,28% nas passagens de metrô e trem, de R$ 2,10 para R$ 2,40, e do bilhete de integração para R$ 3,40", diz Picchetti. Só pelo aumento do ônibus, o bilhete de integração deve chegar a R$ 3,30, sendo que com o reajuste do metrô e trem deverá chegar a R$ 3,40. "Com isso, só por conta do reajuste da tarifa de ônibus, o impacto do Bilhete Integração deverá ser de 0,11 ponto porcentual no IPC", afirma Picchetti. Mas é só por conta do ônibus e dos cigarros que o coordenador elevou suas projeções de inflação no mês e no ano. De acordo com ele, há ainda um resíduo de água e esgoto para entrar na composição do IPC mensal e anual e alguma coisa vinda dos condomínios, que juntos deverão gerar um impacto de 0,22 ponto porcentual na inflação.