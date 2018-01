Fipe eleva projeção do IPC de setembro de 0,60% para 0,90% A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) acaba de elevar a previsão de inflação para o mês de setembro em 0,30 ponto porcentual, de 0,60% para 0,90%. A alteração foi comunicada hoje pelo coordenador-adjunto da Fipe, Juarez Rizzieri. Segundo ele, com a alta de 0,94% apurada na terceira quadrissemana de setembro, torna-se impossível a inflação na cidade de São Paulo fechar abaixo de 0,90%. De acordo com Rizzieri, a inflação de setembro está sendo impactada por tarifas de energia elétrica e de telefonia, e o aumento de água e esgoto ainda não atingiu seu pico dentro do IPC, o que ocorrerá em meados de outubro. "Se setembro fechar em 0,90% como estou prevendo, o acumulado no ano chegará em 6,8%. Se formos modestos, a inflação prevista para 2003 será de 8%", disse o economista, ao indicar também a revisão da expectativa da inflação para o ano, de 7% para 8%. Ele pondera, no entanto, que essas revisões, para setembro e para o ano, não significam que a inflação tenha saído do controle, porque, segundo o economista, ainda continua dentro da meta que o governo estabeleceu para o IPCA, que é de 8,5%. "Não podemos negar que a inflação ficou acima da nossa expectativa, mas não é motivo para se assustar", comentou.