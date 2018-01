Fipe eleva projeção do IPC do ano para 9,5% O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, manteve hoje a projeção de fechamento do índice em dezembro em 1,5%, depois da divulgação da segunda prévia de dezembro (2,40%, ante 2,60% da primeira). "Deveremos ter alívio no grupo de Transportes, com ênfase nos combustíveis, e no grupo Alimentação", comentou. Apesar de manter a projeção para o mês, Heron revisou sua estimativa para o fechamento do ano, elevando de 9% para 9,5% a estimativa do índice. Segundo ele, já havia uma avaliação de que o índice fecharia acima de 9% mas, ao considerar o IPC de 2,40% na segunda quadrissemana de dezembro, ficou mais claro de que a inflação se posicionará em 9,5%. "Os levantamentos indicam que há uma estabilização de preços, com alguns produtos em queda, inclusive", informou. Por conta disso, o coordenador da Fipe prevê estabilidade inflacionária nos três primeiros meses de 2003, até mesmo com deflação em março, graças à entrada da nova safra agrícola.