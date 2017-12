Fipe eleva projeção do IPC para janeiro O coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, elevou hoje a projeção do índice que mede a variação de preços ao consumidor no município de São Paulo para 0,7% no mês de janeiro. A estimativa anterior da Fipe era de que o IPC encerrasse o mês com uma alta entre 0,4% e 0,5%. "Não dá mais para sustentar os 0,5%", avaliou Picchetti, destacando as altas de alguns produtos do grupo alimentação como os principais responsáveis para essa mudança de projeção. O coordenador do IPC-Fipe destacou as altas do tomate e do arroz como melhores exemplos para o grupo alimentação. Na segunda quadrissemana de janeiro, eles registraram altas de 25,7% e 5,3% respectivamente. Ainda para o mês de janeiro, a Fipe prevê uma grande contribuição do grupo educação, que deve representar um peso de 0,4 ponto porcentual no IPC fechado do mês. Ele destacou, nesse grupo, que os reajustes das mensalidades escolares devem ficar mais próximos dos 12% do que dos 10% previstos anteriormente. Na segunda quadrissemana do mês, o grupo educação teve uma variação de 4,42%. Sobre a alta do grupo despesas pessoais, que na segunda quadrissemana teve o maior peso na variação de 0,71% do IPC-Fipe, Picchetti destacou como item mais representativo o de pacotes de viagens. "A boa notícia é que esse segmento não deve afetar o índice fechado do mês", afirmou ele, enfatizando que a partir da terceira quadrissemana as variações desse grupo devem se estabilizar. O mesmo acontecerá com os reajustes dos cigarros, que vêm influenciando o IPC nas últimas semanas. Apesar da alteração da estimativa para janeiro, a Fipe manteve a sua projeção para o ano de 2004 de um IPC com alta entre 5,5% e 6%.